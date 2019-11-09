ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные создали прибор, который умеет определять поддельное вино за минуту.

Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИИ).

Специалисты института стали авторами устройства, рабочим названием которого стал фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей.

Проект начался с обращения к учёным коллег, изучающих безалкогольную и винодельческую промышленность. Они попросили провести исследование, чтобы разработать технику определения фальсифицированных напитков. После этого специалисты из ВНИИФТРИИ создали метод, распознающий синтетические составляющие в образцах.

На основе этой методики, был изобретён специальный анализирующий прибор. Макет устройства уже может отличить поддельное вино от настоящего. Процесс анализа длится не более минуты.