Геркуланум

С помощью новых технологий свитки будут просвечены высокоэнергетическим рентгеновским излучением. Вследствие этого учёные получат трехмерное изображение свитков.Сейчас в Университете Кентукки проводится обучение новой системе на образцах, которые можно прочесть без специальных технологий.