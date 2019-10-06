06.10.2019, 19:19
Учёные с помощью искусственного интеллекта расшифруют свитки из Геркуланума
ИА «Ореанда-Новости». При помощи использования искусственного интеллекта и рентгеновских лучей учёные из Кентуккийского университета планируют расшифровать 2 обугленных свитка из города Геркуланум.
С помощью новых технологий свитки будут просвечены высокоэнергетическим рентгеновским излучением. Вследствие этого учёные получат трехмерное изображение свитков. С использованием искусственного интеллекта данные будут переведены в двумерный формат, что позволит прочитать текст.
Эксперимент будет проведён в ближайшее время. Сейчас в Университете Кентукки проводится обучение новой системе на образцах, которые можно прочесть без специальных технологий.
С помощью новых технологий свитки будут просвечены высокоэнергетическим рентгеновским излучением. Вследствие этого учёные получат трехмерное изображение свитков. С использованием искусственного интеллекта данные будут переведены в двумерный формат, что позволит прочитать текст.
Эксперимент будет проведён в ближайшее время. Сейчас в Университете Кентукки проводится обучение новой системе на образцах, которые можно прочесть без специальных технологий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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