ИА «Ореанда-Новости» Выбор краски для наружных работ - то ещё удовольствие, особенно когда живёшь в теплом климате. Облегчить задачу выбора поможет новое изобретение американских учёных.

Новую краску синтезировала команда научных сотрудников Колумбийского университета и Аргоннской национальной лаборатории. Её основной функцией является охлаждение помещения и поддержание стабильно прохладной температуры.

Полимерная краска одновременно и отталкивает солнечные лучи, и сама излучает инфракрасные лучи, благодаря чему температура в здании, на внешние стены которого она была нанесена, не только не возрастает при жаркой погоде, но получается стабильно прохладной - на 6 градусов ниже температуры воздуха снаружи. Во влажном климате эффект уменьшается до двух градусов.

Благодаря такому изобретению проживающие в жарком климате люди скоро начнут избавляться от кондиционеров. Экономия в любом случае будет значительная - или один раз покрасить дом чудо-краской, или купить кондиционер или сплит-систему, установить её, а потом каждый месяц оплачивать расходы за электроэнергию.

Краска сделана из фторированного полимера, что обуславливает её высокую стойкость к окружающей среде. Она не потрескается от жары и не вспучится от большой влажности воздуха. Благодаря пористой структуре, краска отражает до 96 процентов солнечного света и излучает 97 процентов тепла поверхности здания, на котором она нанесена. Излучение от такого покрытия безопасно для человека. Фактически вы не почувствуете, что вас пригревает ещё и от стены - особенно если речь идёт о жарком климате.

Подобные покрытия уже изобретались ранее, но они были очень дорогими, при этом не очень стойкими. Нанесение красок предыдущих поколений требовало особого подхода: поверхность должны была быть обработана специальным способом.

Новая краска сильно опередила все предыдущие вариации: она сравнительно легко наносится, она стойкая и относительно недорогая (хоть и дороже обычной краски). Кроме того, полимерная краска совершенно безопасна для здоровья человека, не содержит токсинов и вредных химикатов.