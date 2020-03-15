ИА «Ореанда-Новости». От Греты Тунберг до Дональда Трампа и авиакомпаний до нефтяных компаний, все неожиданно начали говорить о посадке деревьев. Правительство стран по всему миру пообещало сажать миллиарды деревьев в год.

Учёные ответили, могут ли деревья остановить изменение климата?

Деревья используют углекислый газ как часть процесса фотосинтеза - причём углерод попадает в ветви, ствол и корни. Сначала они «вдыхают» газ, о потом вновь высвобождают какую-то часть в атмосферу. Исследования показывают, что каждый квадратный метр леса поглощает около 1700 граммов CO2 каждый год, а также высвобождает до 1200 граммов. И когда лес становится старше, эти потоки становятся более сбалансированными.

Профессор Маккензи говорит, что борьба обернулась бы «катастрофой», если бы правительства и компании полагались на леса для очистки планеты от углеродного загрязнения.

Посадка деревьев не только не спасёт планету, но и усложнит ситуацию в мире.