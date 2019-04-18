Отмечается, что учёным это удалось с помощью искусственной системы кровоснабжения и особого белкового коктейля. Учёные говорят, что их опыт в дальнейшем может помочь тем, кто пережил инсульт.Специалисты проводили опыт на трёх дюжинах свиней, чей мозг они приобрели на одной из американских скотобоен и доставили в лабораторию примерно через четыре часа после гибели животных.