18.04.2019, 17:29
Учёные смогли оживить мозг свиньи через четыре часа после её смерти
ИА «Ореанда-Новости». В США учёным удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после того, как она умерла, сообщают РИА Новости.
Отмечается, что учёным это удалось с помощью искусственной системы кровоснабжения и особого белкового коктейля. Учёные говорят, что их опыт в дальнейшем может помочь тем, кто пережил инсульт.
Специалисты проводили опыт на трёх дюжинах свиней, чей мозг они приобрели на одной из американских скотобоен и доставили в лабораторию примерно через четыре часа после гибели животных.
Отмечается, что учёным это удалось с помощью искусственной системы кровоснабжения и особого белкового коктейля. Учёные говорят, что их опыт в дальнейшем может помочь тем, кто пережил инсульт.
Специалисты проводили опыт на трёх дюжинах свиней, чей мозг они приобрели на одной из американских скотобоен и доставили в лабораторию примерно через четыре часа после гибели животных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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