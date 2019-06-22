ИА «Ореанда-Новости». Учёные – физики из США смогли создать впервые в истории атомное радио. С помощью него была воспроизведена стереофоническая мелодия. Её смогли передать при помощи амплитудной модуляции.

Идея создать атомное радио появилось ещё в 2014 году. Группа ученных и их руководитель Кристофер Холлоуэй пришли к выводу, что приемник можно создать на основе ридберговских атомов (это такие элементы, внешние электроны которых находятся на чрезвычайно высоких энергетических уровнях).

Установка представляет собой ёмкость заполненную газом. Атомы подсвечивают лазерными лучами разной длины.

Проверка качества принимаемого сигнала получила удовлетворительную оценку. В транслированной композиции были обнаружены помехи как при прослушивании винила, но в целом музыка звучала хорошо.