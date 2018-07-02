ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Биологи Массaчусетского технического института впервые смогли перепрограммировать нейроны мозга живого существа. Опыты проводились на мышах, и они показали, что свойство мозга может меняться под воздействием определенных условий. Это явление называется нейропластичность.

Нейропластичностью считают свойство мозга, которое позволяет меняться и восстанавливать утраченные нейронные связи под воздействием опыта. В ходе эксперимента, учёные вскрыли головную коробку мышей, ввели ген белка GcaMP6 в одни нейроны первичной зрительной коры, а в другие - ген CHR2, который кодирует белок родопсин. С помощью первого гена нейроны начали излучать свет во время импульса, а второй возбуждал нейроны при излучении света.

После того, как ученые внедрили белки, грызуны стали иначе воспринимать белые точки на сером экране перед собой. Раз в секунду на сером экране появлялся белый квадрат и когда он попадал в «поле зрение» нейрона с белком GcaMP6, то происходила световая стимуляция.

Этот эксперимент позволил ученым тщательнее изучить эффект нейропластичности мозга. Биологи смогли заметить изменения в активности белковых рецепторов AMPA, а так же изменение размера дендритных шпиков, которые соединяют клетки. Благодаря этому, у нейронов со «светящимся» белком дендритные шпики увеличивались. Однако те нейроны, которые не участвовали в процессе, испытали уменьшение шпиков.

Таким образом, опыт показывает, что нейронные сети могут меняться под воздействием внешних раздражителей. Это можно сделать искусственным путем и при этом нейроны остаются стабильными.

Ученые утверждают, что это первый раз, когда они смогли перепрограммировать мозг живого существа и наблюдать за механизмами, которые являются основой нейроплатстичности.

По мнению специалистов, подобные эксперименты могут помочь в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Данное исследование было опубликовано в научном журнале Science.