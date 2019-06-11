ИА «Ореанда-Новости» Простой способ, как изменить привычный режим дня и перестроиться с «совы» на «жаворонка», назвали учёные из Великобритании и Австралии. Об исследовании говорится в сообщении сайте Университета Бирмингема.

Так как людям, относящимся к «совам», сложнее подстраиваться под неудобный график, у них могут возникнуть проблемы со здоровьем на фоне стресса. Учёные провели эксперимент с группой испытуемых, которые должны были за три недели перестроить ритмы своего организма. Так за это время люди должны был просыпаться 2-3 часа раньше обычного, а после пробуждения как можно быстрее позавтракать. При этом обед у испытуемых должен был быть всегда в одно и то же время, а ужин – до 19:00. Отход ко сну планировался на 2-3 часа раньше привычного.

После проведения исследования, испытуемые отметили, что их ритм жизни поменялся, а физическая и мозговая деятельность улучшилась.