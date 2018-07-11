



ИА «Ореанда-Новости» . Американские астрономы закончили исследование снимков зонда «Новые горизонты». Благодаря работе аппарата учёные смогли воссоздать трёхмерное картографическое изображение планеты-карлика Плутон и её спутника Харон.

Зонд «Новые горизонты» добрался до системы Плутона в 2015 году, тогда учёные получили первые детализированные фотографии планеты-карлика. Данные зонда показали, что Плутон – не безжизненный ледяной карлик, а живая система, которая постоянно меняется. Три года назад стало известно о так называемом «сердце Плутона». На фотографиях с зонда учёные увидели вулканы, экзотические «дюны» из метанового песка, очертания, напоминающие ледяные реки. Первые данные с зонда были опубликованы на сайте национального космического агентства США.





Алан Стерн, руководитель программы «Новые горизонты», рассказал средствам массовой информации, что астрономы получили огромное количество снимков Плутона и его спутника. Несколько лет они анализировали полученные данные и склеивали фотографии. Это была сложная работа. На зонде действовали две камеры: черно-белая камера «RALPH» и цветная камера «MVIC». Наличие двух фотокамер на аппарате было необходимо, чтобы при наложении снимков можно было воссоздать трёхмерное изображение объекта и использовать полученные данные для описания поверхности Плутона и Харона.





Благодаря новой трёхмерной карте астрономы смогли выяснить, что «сердце Плутона» - это гигантская вмятина на поверхности планеты, глубина которой составляет от 1,5 до 3,5 километров в разных местах. Также стало понятно, что самая высокая точка Плутона – горы, возвышающиеся на 6 километров над уровнем моря. Эта цифра сопоставима с высотой Эльбруса или Килиманджаро. Что касается спутника Плутона Харон, то учёным теперь стало известно, что провалы на его северном полюсе, которые прозвали «Мордор», достигают глубины в 8700 метров – немного меньше глубины Марианской впадины на Земле. Также было отмечено, что на экваторе Харона присутствуют горные пики высотой до 8 километров и трещины примерно такой же глубины.





Трёхмерную карту Плутона уже можно увидеть на сайте Планетарной базы данных национального космического агентства. Для просмотра и скачивания карты необходимо только зарегистрироваться.





Алан Стерн надеется, что зонд «Новые горизонты» будет снова запущен на орбиту Плутона в ближайшее время, чтобы астрономы смогли продолжить изучение Плутона и его спутника.