ИА «Ореанда-Новости» В исследовании учёных из Северной Каролины приняли участие более сорока тысяч женщин в возрасте от 35 до 74 лет, данные о которых собирались в течение шести лет.

Во время эксперимента учёные оценивали индекс массы тела женщин и то, при каком освещении они предпочитают засыпать. Это могло быть либо полное отсутствие света, либо свет от ночника или лампы, либо свет от работающего телевизора в спальне.

Результаты эксперимента показали, что сон при включенном телевизоре или ночнике помогает набрать лишние пять килограмм, а риск ожирения при этом составляет 22%.