08.05.2019, 17:51
Учёные сообщили об угрозе разлома земной коры
ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных обнаружила расслоение в океанической литосфере у берегов Португалии, сообщают РИА Новости.
Специалисты нашли в этом регионе аномальные изменения, которые затрагивают участки литосферных плит на глубине до 250 километров.
Учёные отмечают, что расслоение океанической литосферы они обнаружили впервые. Они будут и дальше анализировать этот процесс. Сейчас специалисты собираются опубликовать своё исследование в научных изданиях.
Специалисты нашли в этом регионе аномальные изменения, которые затрагивают участки литосферных плит на глубине до 250 километров.
Учёные отмечают, что расслоение океанической литосферы они обнаружили впервые. Они будут и дальше анализировать этот процесс. Сейчас специалисты собираются опубликовать своё исследование в научных изданиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии