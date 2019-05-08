Специалисты нашли в этом регионе аномальные изменения, которые затрагивают участки литосферных плит на глубине до 250 километров.Учёные отмечают, что расслоение океанической литосферы они обнаружили впервые. Они будут и дальше анализировать этот процесс. Сейчас специалисты собираются опубликовать своё исследование в научных изданиях.