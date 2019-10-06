ИА "Ореанда-Новости" Исследователи из Австралии обнаружили новый вид ядовитых грибов. Его уникальность состоит в том, что прикосновение к нему может нанести непоправимый вред человеку.

Авторами находки нового организма на территории Зелёного континента стали австралийские учёные из Университета имени Джеймса Кука. Ядовитые огненные кораллы красновато-оранжевого цвета имеют латинское название - Podostroma cornu-damae. На первый взгляд эти грибы не выглядят угрожающе - внешний облик ядовитых грибов напоминает обычную морковь. Местом обнаружения стала территория дождевых лесов Австралии, которые расположены недалеко от Большого Барьерного рифа. В настоящее время это единственный представитель царства грибов, токсины которого могут проникать в организм человека через кожу. Поэтому исследователи настоятельно не рекомендуют даже притрагиваться к этим грибам. Исследователи также установили, что эти грибы могут выделять до восьми опасных для человека и животных токсичных соединений.

Справедливости ради стоит уточнить, что обнаруженные в Австралии грибы не являются новым видом. Ещё в конце позапрошлого века их обнаружили на территории Китая, Кореи, Японии и острова Ява.

Особенность обнаружения грибов австралийскими исследователями заключается в том, что их нашли в необычном для них ареале распространения. Ядовитые организмы, помимо австралийских дождевых лесов, были также найдены в пригороде города Кливленда, расположенного, в свою очередь, в северной части Зелёного континента. Росли смертельно опасные организмы чуть ли не между жилыми домами. В настоящее время. Основной задачей специалистов в области микологии является установление путей попадания Podostroma cornu-damae из азиатской территории в Австралию.