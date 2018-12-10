10.12.2018, 15:25
Учёные создали экспресс-тест, определяющий рак
ИА "Ореанда-Новости". Учёные создали экспресс-тест, позволяющий за 10 минут определить наличие рака. Исследователи полагают, что новый тест сможет выявить клетки любых типов раковых опухолей по крови пациента. Работа над методом продолжается, но уже есть значительные результаты в исследовании.
Так, ученым удалось выяснить, что чувствительность теста составляет до 90%, а это значит, что в 90 случаях из 100 у больных пациентов смогут правильно диагностировать наличие онкологии. Экспресс-тест будет выполнять функцию первоначальной проверки, в случае подтверждения диагноза медики будут назначать дополнительные исследования. "Основное преимущество этого метода в том, что он очень дешев и чрезвычайно прост в использовании", – говорит участник исследовательской команды Лаура Карраскоса из Университета Квинсленда, пишет журнал Nature Communications.
В научной статье указано, что тест основан на открытии учёных Университета Квинсленда, которые обнаружили, что ДНК опухолевой клетки и обычная ДНК прилипают к металлическим поверхностям по-разному. Такое отличие аргументировано тем, что ДНК в нормальных клетках обычно подвержена метилированию, то есть к молекуле во многих местах присоединены метильные группы, служащие средством регулирования активности генов. У опухолевых клеток молекула ДНК по большей части метильных групп лишена, и они попадаются только в отдельных местах молекулы. Такие данные дали возможность разработать тест, отличающий здоровые и опухолевые клетки даже по небольшим частям ДНК, попадающим в кровь.
В журнале Nature Communications учёные описали свой успех в работе с клетками рака молочной железы, простаты, колоректального рака и лимфомы.
Механика теста заключается в том, что сомнительную ДНК добавляют в воду, которая содержит наночастицы золота. Первоначально водный раствор имеет розовый оттенок. Если ДНК принадлежит здоровой клетке, цвет меняется на синий. Если клетка раковая, цвет раствора не изменится, говорится в исследовании. Результат становится очевиден спустя считанные минуты.
Так, ученым удалось выяснить, что чувствительность теста составляет до 90%, а это значит, что в 90 случаях из 100 у больных пациентов смогут правильно диагностировать наличие онкологии. Экспресс-тест будет выполнять функцию первоначальной проверки, в случае подтверждения диагноза медики будут назначать дополнительные исследования. "Основное преимущество этого метода в том, что он очень дешев и чрезвычайно прост в использовании", – говорит участник исследовательской команды Лаура Карраскоса из Университета Квинсленда, пишет журнал Nature Communications.
В научной статье указано, что тест основан на открытии учёных Университета Квинсленда, которые обнаружили, что ДНК опухолевой клетки и обычная ДНК прилипают к металлическим поверхностям по-разному. Такое отличие аргументировано тем, что ДНК в нормальных клетках обычно подвержена метилированию, то есть к молекуле во многих местах присоединены метильные группы, служащие средством регулирования активности генов. У опухолевых клеток молекула ДНК по большей части метильных групп лишена, и они попадаются только в отдельных местах молекулы. Такие данные дали возможность разработать тест, отличающий здоровые и опухолевые клетки даже по небольшим частям ДНК, попадающим в кровь.
В журнале Nature Communications учёные описали свой успех в работе с клетками рака молочной железы, простаты, колоректального рака и лимфомы.
Механика теста заключается в том, что сомнительную ДНК добавляют в воду, которая содержит наночастицы золота. Первоначально водный раствор имеет розовый оттенок. Если ДНК принадлежит здоровой клетке, цвет меняется на синий. Если клетка раковая, цвет раствора не изменится, говорится в исследовании. Результат становится очевиден спустя считанные минуты.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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