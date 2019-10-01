ИА «Ореанда-Новости».Сейчас в подобных веществах используется фосфат аммония.Научные сотрудники Стэнфордского университета создали. Опыты проводились на траве и кустарниковых растениях. Было выявлено, чтоУчёные утверждают, что использование нового вещества поможетпри регулярном использовании.



