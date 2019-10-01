ИА «Ореанда-Новости». Учёные создали безвредный для здоровья людей и животных огнезащитный гель, который позволит предотвратить лесные пожары. Сейчас в подобных веществах используется фосфат аммония.

Научные сотрудники Стэнфордского университета создали новый гель на основе целлюлозы. Опыты проводились на траве и кустарниковых растениях. Было выявлено, что гелеобразное вещество стойкое к сырой погоде, дождю и туману. Остаётся на листве более длительный период, даже после выпадения 1,5 сантиметров осадков.

Учёные утверждают, что использование нового вещества поможет оградить человечество от лесных пожаров при регулярном использовании.