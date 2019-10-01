01.10.2019, 22:09
Учёные создали гель для предотвращения лесных пожаров
ИА «Ореанда-Новости». Учёные создали безвредный для здоровья людей и животных огнезащитный гель, который позволит предотвратить лесные пожары. Сейчас в подобных веществах используется фосфат аммония.
Научные сотрудники Стэнфордского университета создали новый гель на основе целлюлозы. Опыты проводились на траве и кустарниковых растениях. Было выявлено, что гелеобразное вещество стойкое к сырой погоде, дождю и туману. Остаётся на листве более длительный период, даже после выпадения 1,5 сантиметров осадков.
Учёные утверждают, что использование нового вещества поможет оградить человечество от лесных пожаров при регулярном использовании.
Научные сотрудники Стэнфордского университета создали новый гель на основе целлюлозы. Опыты проводились на траве и кустарниковых растениях. Было выявлено, что гелеобразное вещество стойкое к сырой погоде, дождю и туману. Остаётся на листве более длительный период, даже после выпадения 1,5 сантиметров осадков.
Учёные утверждают, что использование нового вещества поможет оградить человечество от лесных пожаров при регулярном использовании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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