ИА «Ореанда-Новости». Китайским учёным удалось восстановить структуру зубной эмали. Используя ионные кластеры фосфата кальция, стабилизированные летучим органическим соединением, авторы выращивали искусственную эмаль на поврежденной эмали, которая обладала ещё лучшими механическими характеристиками. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Эмаль представляет собой жесткий защитный слой на внешней стороне зубов. Он может быть истощен кислотой во рту и снова разжеван, что приводит к образованию полостей, которые необходимо заполнить, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Идея восстановления эмали из подобного материала была нелегкой. Он имеет очень сложную структуру, и до недавнего времени попытки воспроизвести его не увенчались успехом. Поэтому в настоящее время для восстановления зубной эмали используются материалы-заменители, такие как смола, металлические сплавы, амальгама и керамика, но они несовершенны.

Авторы уверены, что их работа не только расширит знания о биоминерализации, но также послужит примером для эпитаксиального роста сложных непрерывных иерархических структур, в которых ионные кластеры играют роль строительных блоков.