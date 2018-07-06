



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Командой канадских и немецких учёных были созданы внешние искусственные лёгкие для новорождённых детей, которые страдают от проблем с дыхательной системой. Искусственные лёгкие являются системой микроканалов из двухсторонних пористых мембран, обогащающих кровь кислородом. Главное преимущество данной разработки заключается в том, что кровь течёт в конструкции свободно, не используя насосы, которые имеют множество недостатков - из-за перепада давления существует угроза повреждения кровяных клеток. Форма параллелепипеда в устройстве помогает крови оставаться однородной по составу. Ещё одна особенность данной конструкции заключается в том, что в ней используется воздух, а не специальные смеси газов или кислород.

По мнению канадских и немецких учёных, искусственные лёгкие, созданные ими, отвечают всем необходимым требованиям, которые связаны с телосложением новорождённого ребёнка. Физики заявили, что планируют тестировать другие материалы с целью повысить устойчивость конструкции и уменьшить разность между давлением на входе и выходе. Это существенно снизит нагрузку на организм новорождённого.





Отметим, что лёгкие развиваются на последних месяцах беременности. Это, как правило, и служит причиной, по которой преждевременно рождённые младенцы страдают от проблем с дыхательной системой. В таких случаях медики используют механическую вентиляцию лёгких. Однако этого не всегда достаточно. Следующим шагом со стороны врачей является насыщение лёгких ребёнка кислородом.





Разработка канадских и немецкий физиков была поддержана Советом по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (NSERC) и Канадскими научно-исследовательскими институтами в области здравоохранения (CIHR) в рамках совместной программы исследований в области здравоохранения.