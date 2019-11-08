ИА «Ореанда-Новости». Учёным удалось создать искусственные рога носорогов, чтобы бороться с нелегальной торговлей и истреблением животным браконьерами, пишет РИА Новости.



Отмечается, что рога созданы из волос хвоста домашней лошади. Для «склейки» волос специалисты взяли наполнитель на основе протеина шелка. Учёные отмечают, что, если искусственный рог отполировать, он будет похож на настоящий.



Учёные отмечают, что это изобретение снизит нападения браконьеров на носорогов. Они предполагают, что заменители рогов попадут на чёрный рынок, из-за низкой цены и тяжести наказания за браконьерство и продажу подобных товаров торговцы предпочтут закупать имитации, а не обращаться к нелегальным охотникам.