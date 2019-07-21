ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США разработали карту нервной системы.

Нейробиологи собрали полный коннектом мужского круглого червя Caenorhabditis elegans, сообщается в журнале Nature. Ранее был описан набор связей между нервными клетками гермафродита того же вида, но без учета их относительной силы (синаптических весов) и направления передачи сигнала. У самцов C. elegans, как оказалось, 385 нейронов, тогда как у гермафродитов их всего 302. Помимо количества клеток нервная система у этих животных различается в основном сетями, контролирующими сексуальное поведение.

В настоящее время исследователи наметили все связи между отдельными нейронами, все нейроны, связанные с мышцами и другими тканями, а также все синапсы между мышечными клетками (и даже силу этих синапсов). Никогда ранее наука не имела такого подробного и удобного в использовании инструмента для изучения тонкостей биологии нейронных связей.

Червь - очень простое существо, но учёные считают, что такие исследования - большой шаг к изучению тонкостей нервной системы, которые помогут в будущем понять, что влияет на поведение животных и людей.