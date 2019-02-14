ИА «Ореанда-Новости» Суицидальные наклонности и депрессию можно будет вылечить с помощью спрея для носа.

Препарат разработан американской компанией Johnson & Johnson , по данным агентства Reuters лекарство вскоре может быть внесено в реестр препаратов в США, такое заявление сделал Независимый экспертный совет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В случае, если препарат будет зарегистрирован, то он станет абсолютно новым антидепрессантом с совершенно уникальным принципом действия за последние 50 лет.

В препарате главным действующим веществом является эскетамин (esketamine). Однако у спрея есть и побочные действия, например он может вызывать повышенный седативный эффект, кроме того могут наблюдаться скачки артериального давления и расстройства психического поведение.

По словам экспертов, сейчас диагноз клиническая депрессия отмечается у 300 миллионов человек по всему миру.

Ранее учёные рассказали, что депрессия может возникнуть из-за социальных сетей. По словам психиатра, если человек долгое время не может зайти в Сеть, у него возникают негативные эмоции, что может привести к депрессии. Об этом РИА Новости рассказала немецкий учёный-психиатр доктор наук Ирис Хаут, она отметила, что наиболее подвержены такому виду депрессии подростки.

Кроме того соцсети могут привести к низкой самооценке, так как публикации в Сети не соответствуют реальной жизни и у многих людей складываются нереалистичные представления и ожидания от реальности.

Как сказала психиатр, родители должны прививать подросткам медийную грамотность, чтобы оградить их от негативного влияния социальных сетей. При этом и самим взрослым необходимо контролировать своё пользование соцсетями.

Кроме того, депрессия может возникать в зависимости от времени года. В основном она проявляется осенью и зимой, рассказал доктор Виктор Форнари, директор детской и подростковой психиатрии в больнице Цукер Хиллсайд в Лонг-Айленде, Нью-Йорк. От сезонной депрессии страдает от 1 до 10% людей. Специалисты пока изучают данный вид депрессии, предполагается, что симптомы возникают из-за отсутствия солнечного света.