01.11.2019, 00:12
Учёные создали новую квантовую батарею
ИА «Ореанда-Новости». Учёными была создана новая квантовая батарея, сообщает издание SciencePop.
В канадском Университете Альберты и Торонто была разработана квантовая батарея, которая не требует подзарядки. Учёные считают это важным шагом в будущее. Такую батарею смогут использовать в компьютерной и другой вычислительной технике, которая способна будет обрабатывать огромное количество информации за секунду.
Кроме того, что изобретение не требует зарядки, научные сотрудники объявили, что от него можно получить необходимый заряд энергии для другой техники. Новую квантовую батарею можно будет использовать как технику для хранения энергии.
В канадском Университете Альберты и Торонто была разработана квантовая батарея, которая не требует подзарядки. Учёные считают это важным шагом в будущее. Такую батарею смогут использовать в компьютерной и другой вычислительной технике, которая способна будет обрабатывать огромное количество информации за секунду.
Кроме того, что изобретение не требует зарядки, научные сотрудники объявили, что от него можно получить необходимый заряд энергии для другой техники. Новую квантовую батарею можно будет использовать как технику для хранения энергии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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