В канадском Университете Альберты и Торонто была разработана квантовая батарея, которая не требует подзарядки. Учёные считают это важным шагом в будущее., которая способна будет обрабатывать огромное количество информации за секунду.Кроме того, что изобретение не требует зарядки, научные сотрудники объявили, чтоНовую квантовую батарею можно будет использовать как технику для хранения энергии.