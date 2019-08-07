ИА «Ореанда-Новости». Учёные из университета Сассекса разработали звуковой проектор, который можно использовать для передачи звуковых сообщений конкретному человеку в толпе. Технология, согласно TechXplore, была представлена ​​на Международной конференции по компьютерной графике и интерактивным технологиям, которая проходила в Лос-Анджелесе (США).

Устройство может отслеживать движение объекта и создавать вокруг него звуковую сферу, на которую транслируются отдельные аудиосообщения.

В проекторе используется микрокомпьютер со встроенным программным обеспечением для распознавания лиц. Внутри находятся две акустические линзы, напечатанные на 3D-принтере. Используя обычную веб-камеру, система отслеживает человека и определяет расстояние между двумя акустическими линзами, автоматически регулируя расстояние между ними. Направленный на цель, проектор создает сферу звука диаметром около 6 см перед человеком, реагирующую на его движения.