Российским исследователям помогали коллеги из Китая и Израиля.

Авторами научной идеи являются учёные из Томского политехнического университета, в исследование были также вовлечены исследователи из Цзилиньского университета, расположенного в Китайской Народной Республике, и израильского Университета Бен-Гурион. Изобретение представляет собой оптический микропылесос, который может очистить воздух как на улице, так и в помещениях. Основной принцип работы нового пылесоса заключается в том, что этими наночастицами возможно манипулировать с помощью пылесоса.

По информации, предоставленной руководителем данного научного проекта и профессора отделения электронной инженерии Томского политехнического университета Олегом Мининым, идея создания такого пылесоса лежала на поверхности. В случае, если в микрочастице сделать отверстие, то в такой пылесос будут втягиваться наночастицы. Это происходит под воздействием оптических сил. Каждая из микрочастиц имеет размер от одного до десятка длин волн, приходящихся на падающее излучение. Такой размер позволяет приступить к созданию микросистем, которые смогли бы очищать окружающую среду, располагающихся в пределах размера одного чипа.