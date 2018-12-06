ИА «Ореанда-Новости» Учёные Массачусетского технологического университета (MIT) создали робота, которым управляет комнатное растение.

Растения весьма активно реагируют на окружающую среду, они взаимодействуют с источниками света, реагируют на гравитацию, изменения температуры и влажности. А их листья способны передавать электрические импульсы, которые ученые научились расшифровывать.

Ученые создали роботизированную платформу на колесах Elowan, а электроды платформы вживили в листья, стебель и корни комнатного растения.

Растение установили на платформу между двумя лампами и попеременно включали свет то с одной, то с другой стороны т растения. Когда одну из ламп включали, растение на платформе передвигалось ближе к источнику света. При включении другой лампы, растение двигалось в другую сторону. Растение подавало биологические сигналы, робот Elowan их расшифровывал и выполнял полученную команду. Управляемый растением робот, каждый раз выбирал необходимую сторону.

По словам создателя Elowan Сарина Харприта, человек хочет быть единственным, кому представится в будущем возможность использовать роботов в своих целях, однако, люди не должны быть единственными киборгами в мире, необходимо развивать и изучать возможности других организмов – растений и животных.

«Как люди, мы полагаемся на различные технологические приспособления, чтобы адаптировать возможности нашего организма к требованиям, предъявляемым окружающей средой. Тем не менее, ускорение эволюции при помощи технологий должно сменить парадигму ориентации только на человека и побудить к более целостному взгляду, ориентированному на природу, как на единую систему. Я создал Elowan как попытку рассмотрения того, что могут означать расширенные возможности растений», - говорит Сарин Харприт.

Создатели цветка-киборга хотят создать усовершенствованную модель своего устройства, и запустить ее в продажу. Так что в ближайшем будущем у цветоводов отпадет проблема недостаточного освещения в помещении – цветок сам будет решать, где ему лучше жить.