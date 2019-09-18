ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные разработали симуляцию вооружённого конфликта между Россией и США, пишет «МК».



Отмечается, что в конфликте используется ядерное оружие. Так, учёные пришли к выводу, что в первые часы войны могут погибнуть около 90 миллионов человек.



Согласно симуляции, конфликт начнётся с обычного вооружения, однако потом России нанесёт ядерный удар по приграничной территории Германии и Польши. После этого Штаты ответят ударом по Калининградской области. Потом война охватит всю Европу, а также территории США и России.



Учёные отметили, что создали симуляцию, чтобы показать, какая катастрофа может возникнуть в случае конфликта между двумя странами.