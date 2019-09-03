ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Швеции разработали первую часть новой системы, которая призвана помочь незрячим и глухим людям ощущать мир, пишет ТАСС.



Учёные создали специальный жилет, который будет «рисовать» вибрацией знаки на спине человека. Следующим шагом специалисты научат систему распознавать предметы, о которых она будет передавать информацию в жилет.



Учёные подчёркивают, что люди, которые не имеют таких способностей, как слух и зрение, очень нуждаются в источниках информации, чтобы увидеть или услышать окружающую их обстановку.