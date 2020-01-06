06.01.2020, 18:01
Учёные указали на опасность использования смартфонов для детей
ИА «Ореанда-Новости». Научные сотрудники МГППУ во главе с Екатериной Клопотовой указали на опасность использования смартфонов для детей.
Учёные отметили, что детям до 1,5 лет электронные гаджеты категорически запрещены. Малышу, возраст которого от 1,5 до 2 лет, уже можно давать пользоваться планшетом, но время использования не должно превышать 2 часов в день. Дети до 5 лет могут играть в игры или смотреть мультфильмы на электронных гаджетах не более 3 часов.
Учёные отметили, что низкий уровень развития детей наблюдается у детей, которым не ограничивают время использования смартфонов. Но и полное отсутствие использования электронных гаджетов негативно отражается на уровне развития. Максимальные навыки и знания показывали дети, которые пользуются смартфонами не более 6 часов в неделю.
Учёные отметили, что детям до 1,5 лет электронные гаджеты категорически запрещены. Малышу, возраст которого от 1,5 до 2 лет, уже можно давать пользоваться планшетом, но время использования не должно превышать 2 часов в день. Дети до 5 лет могут играть в игры или смотреть мультфильмы на электронных гаджетах не более 3 часов.
Учёные отметили, что низкий уровень развития детей наблюдается у детей, которым не ограничивают время использования смартфонов. Но и полное отсутствие использования электронных гаджетов негативно отражается на уровне развития. Максимальные навыки и знания показывали дети, которые пользуются смартфонами не более 6 часов в неделю.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии