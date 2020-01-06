Учёные отметили, что детям до 1,5 лет электронные гаджеты категорически запрещены. Малышу, возраст которого от 1,5 до 2 лет, уже можно давать пользоваться планшетом, но время использования не должно превышать 2 часов в день. Дети до 5 лет могут играть в игры или смотреть мультфильмы на электронных гаджетах не более 3 часов.. Но и полное отсутствие использования электронных гаджетов негативно отражается на уровне развития.