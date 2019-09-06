Японские учёные доказали, что грибы помогут снизить риск возникновения раковой опухоли предстательной железы.

Исследованием занимались учёные из Университета Тохоку, расположенного на территории Японии. Эксперименты, проведённые ими, доказали, что между употреблением грибов и раком предстательной железы существует прямая зависимость. Исследование началось ещё около двадцати лет назад. Первый этап исследования пришёлся на 1990 год, второй – на 1994 год. В ходе проведения эксперимента были опрошены тридцать шесть с половиной тысяч мужчин. Их возрастной диапазон варьировался от сорока до семидесяти девяти лет. За состоянием здоровья испытуемых учёные следили в течение тринадцати лет. За это время у более трёх процентов обнаружили развитие раковых клеток предстательной железы.

В ходе исследования специалисты выяснили, что риск развития рака простаты снижается при включении грибов в свой рацион. Если употреблять грибы от одного до двух раз в неделю, то риск развития снижается на восемь процентов. Если же включить грибы более трёх раз в неделю, снизить рак простаты возможно на семнадцать процентов.

В настоящее время японские учёные считают, что проведение ряда дополнительных исследований может привести к прорывному открытию. У специалистов стоит задача определить взаимосвязь между употреблением грибов и развитием раковой опухоли предстательной железы у мужчин. Кроме того, невыясненным остался вопрос, какие конкретно грибы стоит ввести в свой рацион, чтобы избежать этого недуга – в ходе проведённого эксперимента классификации по видам грибов не проводилось. Это обстоятельство требует дополнительной оценки, заключили японские специалисты.