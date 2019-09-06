Учёные установили, что грибы помогут избежать рака предстательной железы
Исследованием занимались учёные из Университета Тохоку, расположенного на территории Японии. Эксперименты, проведённые ими, доказали, что между употреблением грибов и раком предстательной железы существует прямая зависимость. Исследование началось ещё около двадцати лет назад. Первый этап исследования пришёлся на 1990 год, второй – на 1994 год. В ходе проведения эксперимента были опрошены тридцать шесть с половиной тысяч мужчин. Их возрастной диапазон варьировался от сорока до семидесяти девяти лет. За состоянием здоровья испытуемых учёные следили в течение тринадцати лет. За это время у более трёх процентов обнаружили развитие раковых клеток предстательной железы.
В ходе исследования специалисты выяснили, что риск развития рака простаты снижается при включении грибов в свой рацион. Если употреблять грибы от одного до двух раз в неделю, то риск развития снижается на восемь процентов. Если же включить грибы более трёх раз в неделю, снизить рак простаты возможно на семнадцать процентов.
В настоящее время японские учёные считают, что проведение ряда дополнительных исследований может привести к прорывному открытию. У специалистов стоит задача определить взаимосвязь между употреблением грибов и развитием раковой опухоли предстательной железы у мужчин. Кроме того, невыясненным остался вопрос, какие конкретно грибы стоит ввести в свой рацион, чтобы избежать этого недуга – в ходе проведённого эксперимента классификации по видам грибов не проводилось. Это обстоятельство требует дополнительной оценки, заключили японские специалисты.
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