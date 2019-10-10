Такой вывод сделали учёные из Великобритании.

Статистические данные свидетельствую о том, что практически каждый шестой житель Туманного Альбиона страдает от психических расстройств. Это касается взрослого населения, причём, люди с низким достатком страдают от такого рода заболеваний чаще. Помочь людям достигнуть равновесия поможет близость моря, считают учёные. Инициаторами исследования выступили специалисты из Университета Эксетера. Исследование заключалось в проведении социологического опроса о состоянии здоровья у жителей Великобритании. Полученные ответы учёные сравнили с другими ответами, которые дали люди, живущие на морском побережье. Оказалось, что на психическое состояние влияет близость к морю. Так, согласно исследованию, люди, живущие в пределах одного километра от моря, на двадцать два процента реже страдают психическими расстройствами, чем те люди, которые живут в пятидесяти и более километров. В целом, жизнь на морском побережье поможет справиться с чувством тревожности, с депрессией и вообще делает людей более счастливыми.

В ходе проведённого опроса исследователи выявили ещё одну закономерность. По информации, предоставленной руководителем исследования, доктором Джо Гарреттом, люди с низким достатком благосостояния, живущие у моря, меньше страдают от нарушений психического здоровья. Учёные сделали вывод о том, что жизнь на морском побережье может нивелировать разницу в психическом здоровье между богатыми и бедными людьми, в случае если они будут иметь равноправный выход к морю.