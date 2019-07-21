ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Института физиологии им. Павлова РАН провели исследование по изучению влияния высокочастотных электромагнитных полей на насекомых. Результаты работы показали, что волны, излучаемые устройствами Wi-Fi, несут негативное воздействие на пчёл и ухудшают их пищевое поведение.

Учёные для проведения эксперимента разделили насекомых на группы. Первая группа состояла из пчел, которые не подвергались никакому воздействию - нетронутыми. Во второй – насекомые были изолированы с помощью клетки Фарадея. Это ящик из металлической сетки, он позволяет отсекать значительную часть внешних электромагнитных полей.

Два года специалисты изучали влияние излучения маршрутизатора Wi-Fi на пищевое поведение насекомого. Они обращали внимание на пищевую мотивацию, сохранение условного пищевого рефлекса обоняния в краткосрочной и долгосрочной памяти.

Эксперименты показали, что излучение Wi-Fi может снизить активность опыления пчел, которые в результате ухудшения мотивации пищи могут быть менее склонны летать между растениями.