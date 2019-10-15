



В исследовании участвовали. Большинство добровольцев, отвечая на вопросы робота, рассказали информацию, которая является конфиденциальной, и пропускали в закрытое помещение.Эксперимент проводился в 2 этапа. СначалаОколороботу в совместном прохождении контрольного поста. Учёные переодели робота под доставщика пиццы. При этом условии больше половины людей позволило пройти с собой по пропуску в закрытое помещение.Вторым этапом служила. В ходе общения робот пытался выведать у добровольцев контактную информацию, личные предпочтения или данные по паролям. 49На основе результатов эксперимента учёные выявили, что люди способны доверять киберроботам, и призывают болеево избежания мошенничества в IT-сфере.