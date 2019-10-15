15.10.2019, 01:02
Учёные утверждают, что не надо так доверять роботам
ИА «Ореанда-Новости». Гентский университет и «Лаборатория Касперского» совместно провели исследование по отношению людей к роботам.
В исследовании участвовали 50 людей и 1 робот. Большинство добровольцев, отвечая на вопросы робота, рассказали информацию, которая является конфиденциальной, и пропускали в закрытое помещение.
Эксперимент проводился в 2 этапа. Сначала робот просил помочь ему войти в помещение пропускного режима. Около 60% добровольцев отказали роботу в совместном прохождении контрольного поста. Учёные переодели робота под доставщика пиццы. При этом условии больше половины людей позволило пройти с собой по пропуску в закрытое помещение.
Вторым этапом служила беседа робота и людей. В ходе общения робот пытался выведать у добровольцев контактную информацию, личные предпочтения или данные по паролям. 49 людей из 50 рассказывали личные предпочтения «собеседнику» примерно 1 раз в минуту.
На основе результатов эксперимента учёные выявили, что люди способны доверять киберроботам, и призывают более серьёзно относиться к конфиденциальной личной информации во избежания мошенничества в IT-сфере.
В исследовании участвовали 50 людей и 1 робот. Большинство добровольцев, отвечая на вопросы робота, рассказали информацию, которая является конфиденциальной, и пропускали в закрытое помещение.
Эксперимент проводился в 2 этапа. Сначала робот просил помочь ему войти в помещение пропускного режима. Около 60% добровольцев отказали роботу в совместном прохождении контрольного поста. Учёные переодели робота под доставщика пиццы. При этом условии больше половины людей позволило пройти с собой по пропуску в закрытое помещение.
Вторым этапом служила беседа робота и людей. В ходе общения робот пытался выведать у добровольцев контактную информацию, личные предпочтения или данные по паролям. 49 людей из 50 рассказывали личные предпочтения «собеседнику» примерно 1 раз в минуту.
На основе результатов эксперимента учёные выявили, что люди способны доверять киберроботам, и призывают более серьёзно относиться к конфиденциальной личной информации во избежания мошенничества в IT-сфере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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