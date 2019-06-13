13.06.2019, 17:13
Учёные в Канаде создали универсальную донорскую кровь
ИА «Ореанда-Новости». Канадские специалисты из университета Британской Колумбии обнаружили способ преобразовать вторую группу крови в универсальную.
Так, учёные убрали из второй группы крови антигены. Во время эксперимента исследователи нашли в кишечнике человека микроорганизмы, которые могут удалять «лишние» молекулы сахара из второй группы, тем самым преобразовывая её в универсальную.
Учёные отмечают, что эта технология в будущем поможет решить вопрос дефицита донорской крови.
Так, учёные убрали из второй группы крови антигены. Во время эксперимента исследователи нашли в кишечнике человека микроорганизмы, которые могут удалять «лишние» молекулы сахара из второй группы, тем самым преобразовывая её в универсальную.
Учёные отмечают, что эта технология в будущем поможет решить вопрос дефицита донорской крови.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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