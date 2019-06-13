Так, учёные убрали из второй группы крови антигены. Во время эксперимента исследователи нашли в кишечнике человека микроорганизмы, которые могут удалять «лишние» молекулы сахара из второй группы, тем самым преобразовывая её в универсальную.Учёные отмечают, что эта технология в будущем поможет решить вопрос дефицита донорской крови.