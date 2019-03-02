02.03.2019, 21:06
Учёные воссоздали читающую мысли шляпу из «Гарри Поттера»
ИА «Ореанда-Новости». Инженеры в США создали шляпу, которая может говорить человеку о том, что он представляет. Изобретение было сделано по мотивам книги «Гарри Поттер и философский камень».
Отмечается, что шляпа может регистрировать активность мозга и анализировать её. Таким образом, устройство может озвучивать те образы, о которых думает человек.
Шляпа представляет собой портативный электроэнцефалограф с 14 электродами, размещаемыми на всей голове. Перед тем, как начинать работу, устройство необходимо специальным образом настроить.
Для своеобразной калибровки человек должен посмотреть на изображения нескольких объектов и действий. После этого он должен мысленно их представить. Пока он это делает, шляпа записывает активность мозга и ассоциирует её с показываемыми объектами или действиями.
После этого шляпа задаёт человеку вопросы. Отвечать на них надо, выбирая из двух вариантов ответов. Шляпа, распознавая активность мозга, саммостоятельно определяет образ, о котором думает человек, и озвучивает ответ через встроенный в неё динамик.
Авторы изобретения говорят о том, что в дальнейшем шляпу можно будет использовать как инструмент повышения самооценки у детей во время обучения. Учёные уверены, что дети будут доверять мнению «волшебной» шляпы, которая знает, о чем он думает. Таким образом. Ребёнок будет прислушиваться к её мнению и оценке.
А годом ранее учёные из Великобритании разработали прототип носимого магнитоэнцефалографа. Он работает благодаря измерению магнитного поля, возникающего вследствие электрической активности нейронов. Одним из главных достоинств нового изобретения специалисты назвали то, что устройство способно производить качественные измерения даже в момент, когда пациент дергает головой.
Отмечается, что шляпа может регистрировать активность мозга и анализировать её. Таким образом, устройство может озвучивать те образы, о которых думает человек.
Шляпа представляет собой портативный электроэнцефалограф с 14 электродами, размещаемыми на всей голове. Перед тем, как начинать работу, устройство необходимо специальным образом настроить.
Для своеобразной калибровки человек должен посмотреть на изображения нескольких объектов и действий. После этого он должен мысленно их представить. Пока он это делает, шляпа записывает активность мозга и ассоциирует её с показываемыми объектами или действиями.
После этого шляпа задаёт человеку вопросы. Отвечать на них надо, выбирая из двух вариантов ответов. Шляпа, распознавая активность мозга, саммостоятельно определяет образ, о котором думает человек, и озвучивает ответ через встроенный в неё динамик.
Авторы изобретения говорят о том, что в дальнейшем шляпу можно будет использовать как инструмент повышения самооценки у детей во время обучения. Учёные уверены, что дети будут доверять мнению «волшебной» шляпы, которая знает, о чем он думает. Таким образом. Ребёнок будет прислушиваться к её мнению и оценке.
А годом ранее учёные из Великобритании разработали прототип носимого магнитоэнцефалографа. Он работает благодаря измерению магнитного поля, возникающего вследствие электрической активности нейронов. Одним из главных достоинств нового изобретения специалисты назвали то, что устройство способно производить качественные измерения даже в момент, когда пациент дергает головой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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