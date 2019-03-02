Отмечается, что шляпа может регистрировать активность мозга и анализировать её. Таким образом, устройство может озвучивать те образы, о которых думает человек.. Перед тем, как начинать работу, устройство необходимо специальным образом настроить.Для своеобразной калибровки человек должен посмотреть на изображения нескольких объектов и действий. После этого он должен мысленно их представить. Пока он это делает, шляпа записывает активность мозга и ассоциирует её с показываемыми объектами или действиями.Авторы изобретения говорят о том, что. Таким образом. Ребёнок будет прислушиваться к её мнению и оценке.А годом ранее учёные из Великобритании разработали прототип носимого магнитоэнцефалографа. Он работает благодаря измерению магнитного поля, возникающего вследствие электрической активности нейронов. Одним из главных достоинств нового изобретения специалисты назвали то, что устройство способно производить качественные измерения даже в момент, когда пациент дергает головой.