ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Оксфорда сделали генетический анализ речной и пещерной разновидностей рыб – мексиканской тетры. Она нашли особый ген, который может заживлять повреждения сердечной ткани.



Мексиканские тетры – это слепые рыбы, по размеру они похожи на гуппи. Обитают они в пресных водах Мексики и южных регионов США.



Учёные рассказали, что около полутора миллионов лет назад в северной части Мексики, где обитали тетры, часто случались наводнения. Речная вода периодически заполняли пещеры, и рыбы вынуждены были туда переселиться. Наводнения закончились, но рыбы остались жить в пещерах, у них пропало зрение и окраска. А у той популяции, которая осталась жить наверху, учёные и нашли способность восстанавливать сердце.



Исследовали сравнили генетическую специфику разных форм одного и того же вида и узнали, что именно отвечает за восстановление сердечных тканей. Так, учёные нашли геном, отвечающий за этот процесс. Специалисты сделали сравнение генов пещерной и речной тетры в период регенерации сердца – рыбам удалили часть сердечного желудочка. Оказалось, что речные рыбы восстановили повреждение за 60 дней, а у пещерных остался рубец.



Таким образом, учёные выявили два гена, которые показали самую большую активность в регенерации. Это ген LRRC10 и так называемый кавеолиновый ген. Первый связан с сердечным заболеванием под названием кардиомиопатия. Второй кодирует белки, которые отвечают за формирование кавеол – особых мембранных структур многих клеток. Авторы исследования уверены, что это открытие помогут в лечении больных, страдающих от сердечной недостаточности, вызванной в основном инфарктами.



Ранее стало известно, что российские и американские ученые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редактирования геномов. Специалисты разработают технологию, которая сможет редактировать геномы и поможет в лечении широкого круга болезней еще на этапе зародыша в утробе матери.