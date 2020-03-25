ИА «Ореанда-Новости» . Группа исследователей из научного американского университета смогли впервые в истории омолодить человеческие клетки. Об этом сообщает научный журнал «Nature».

Для своего эксперимента учёные использовали методы, применяемый при искусственном создании стволовых клеток – благодаря использованию особой РНК исследователи вынуждали клетку человеческого организма производить специальные белки (факторы Яманаки), играющие важную роль в формировании эмбриональных клеток.

Если данную процедуру проводить с обычной клеткой в течение нескольких недель, то появляется возможность создать новую индуцированную плюрипотентную стволовую клетку. Учёные постарались максимально сократить этот срок, чтобы исключить все негативные факторы, вызванные старением клеток. В ходе эксперимента выяснилось, что клетки действительно «помолодели» - по многим признакам они были неотличимы от более молодых аналогов.

В первую очередь изменилась картина экспрессии генов – наиболее вредные участки ДНК в молодости сдерживаются контролирующими системами, но с возрастом эти системы ослабевают. Использование специальных белков позволило обратить этот процесс вспять.