ИА «Ореанда-Новости». Японским учёным впервые удалось изучить организм, который мог запустить процесс формирования сложной жизни на Земле. Он относится к специфической группе архей, названных асгардцами и объединяющих в себе признаки бактерий и многоклеточных.

В 2010 году группа учёных провела исследование экологической ДНК, то есть ДНК, содержащейся в окружающей среде, которая была поднята со дна Антлантического океана. В ней были обнаружены следы неизвестного ранее вещества, относящегося к группе архей. 

В новом исследовании, проведённом недавно, учёные смогли отделить это вещество и им удалось вырастить его в лаборатории. Для этого исследователи построили биореактор, который повторяет почвенную среду, имитируя глубоководное поле, где были найдены образцы ДНК.