13.09.2019, 17:38
Учёные впервые узнали, как выглядят организмы, зародившие жизнь на Земле
ИА «Ореанда-Новости». Японским учёным впервые удалось изучить организм, который мог запустить процесс формирования сложной жизни на Земле. Он относится к специфической группе архей, названных асгардцами и объединяющих в себе признаки бактерий и многоклеточных.
В 2010 году группа учёных провела исследование экологической ДНК, то есть ДНК, содержащейся в окружающей среде, которая была поднята со дна Антлантического океана. В ней были обнаружены следы неизвестного ранее вещества, относящегося к группе архей.
В новом исследовании, проведённом недавно, учёные смогли отделить это вещество и им удалось вырастить его в лаборатории. Для этого исследователи построили биореактор, который повторяет почвенную среду, имитируя глубоководное поле, где были найдены образцы ДНК.
В 2010 году группа учёных провела исследование экологической ДНК, то есть ДНК, содержащейся в окружающей среде, которая была поднята со дна Антлантического океана. В ней были обнаружены следы неизвестного ранее вещества, относящегося к группе архей.
В новом исследовании, проведённом недавно, учёные смогли отделить это вещество и им удалось вырастить его в лаборатории. Для этого исследователи построили биореактор, который повторяет почвенную среду, имитируя глубоководное поле, где были найдены образцы ДНК.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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