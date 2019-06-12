ИА «Ореанда-Новости» . Антропологи Университета штата Мичиган (США) предположили, что одной из причин исчезновения цивилизации майя могли статьОб этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам учёных, обнаруженные черепа носили на шее в качестве подвесок. Они демонстрировали заслуги воинов, победивших врагов. Известно, что в древнем майянском городе Яшчилан находится рельеф, на котором запечатлен местный правитель, носивший на поясе трофейный череп. Подобные военные украшения также изображаются на других рельефах и расписных керамических сосудах, датированных VIII — IX веками.

Исследователи считают, что традиция носить черепа, а также другие археологические находки свидетельствует о военных столкновениях и насилии. Война между северными и южными правителями быстро привела к упадку южных равнинных городов. В конце первого тысячелетия нашей эры Пакбитун переживает упадок, а политические центры майя на полуострове Юкатан начинают доминировать. Предметы искусства в том регионе становятся более «кровожадными» и часто изображают убитых врагов и человеческие останки.

Причины исчезновения цивилизации майя, просуществовавшей около двух тысяч лет, до сих пор не выяснены. В IX веке они стали покидать построенные ими каменные города, начиная с южных низменностей Гватемалы, Белиза и Гондураса. В качестве объяснения этому рассматриваются, в частности, версии истощения ресурсов, изменения климата или поражения в войне с другой цивилизацией.