ИА «Ореанда-Новости» При проведении очередных исследований учёные обнаружили крупные частицы пыли из пустыни Сахара в Карибском бассейне. Следовательно, частицы пыли преодолели расстояние в 3500 километров. Учёные изумлены этим открытием, потому что вес частиц был больше в 50 раз, чем вес тех, которые, по их мнению, мог унести ветер. В соответствии с этими фактами исследователи задумались над пересмотром существующих климатических моделей.

Как правило, ветра переносят пыль из Западной Сахары через Атлантический океан. Руководствуясь этими знаниями, учёные из Нидерландского института морских исследований в течение трёх лет брали образцы пыли с плавучих буёв. Ранее, учёные предполагали, что размер частиц не превышает 0,01-0,02 миллиметра в диаметре, но образцы из Карибского региона достигали 0,45 миллиметров в диаметре. Научные работники считают, что такое невозможно с точки зрения законов гравитации. Даже самые сильные порывы ветра не смогли бы отнести пыль на такое расстояние.

На основании такого открытия эксперты задумались над существованием ещё неустановленных факторов, которые позволяют удержать частицы в полёте. Предположительно, это электрические заряды.

Учёные собираются установить новую схему передвижения частиц, принимая во внимание то, что циркуляция пыли влияет на перенос радиации вокруг Земли и углеродные циклы в океанах. До этого специалисты считали, что частицы пыли не сохраняются в атмосфере, следовательно, они не влияют на климатические процессы. Однако, эту теорию опровергли. Также стало известно, что значительное количество пыли исчезает под действием дождя. Капли, попадая в океан, идут ко дну и переносят в глубокие слои питательные вещества, что оказывает влияние на рост водорослей и, соответственно, на всю экосистему.