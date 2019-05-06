ИА «Ореанда-Новости». Открытие японских учёных было представлено ещё в 2006 году. Исследователи обнаружили способность кожных клеток совершать методом внутренней программы формирование ранних эмбриональных клеток. Далее такие клетки могут сформировать целый эмбрион.

В научной работе говорится о новой генетической комбинации, которую составляют пять генов. Если внедрить её в кожные клетки, то они изменяют свой внутренний программный код в три вариации соответствующего типа клеток эмбриона. Причём перепрограммирование приводит к формированию клеток, которые воссоздают непосредственно зародыш. Они называются «плацентарными стволовыми клетками», формирующими в процессе развития ткани внезародышевых органов.

Согласно выводам исследования, выращивать плод по этому методу можно программируя изначально все необходимые для его жизнедеятельности функции. Учёные поясняют, что рост зародыша по этой технологии продолжается примерно месяц. Во время экспериментов исследователи пришли к выводу, что на первом этапе клетки кожи утрачивают свою идентичность и постепенно приобретают генетический формат клеток типа раннего эмбриона. Учёные отмечают, что в этом подходе состоит будущее генетической науки.