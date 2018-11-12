ИА «Ореанда-Новости» Штаммы Candida albicans, способные вызывать молочницу, могут в будущем стать основной для лекарства, защищающего людей с синдромом приобретённого иммунодефицита.

Кто бы мог представить, что эксперименты над грибком, вызывающим столь неприятное заболевание, окажется настолько полезным. Сингапурские биологи, проводившие исследование, и сами не догадывались, к чему приведет их работа.

До сих пор не было ни одного эксперимента, в результате которого учёные смогли бы выяснить хотя бы теоретическую полезность изучаемых микробов.

Изначально биологи из Сингапура хотели выяснить, как C. albicans может функционировать в среде, лишённой каких-либо соперников, т.е. обеззараженной. Естественно, в качестве инкубаторов были избраны мыши. Но в ходе эксперимента выяснилось, что в кишечнике взрослой особи взрастить без помех грибок не является возможным - мешает врожденный иммунитет.

Тогда учёные решили вводить в эксперимент новорожденных мышат, чьи кишечники еще не начали вырабатывать иммунитет. Особям практически с момента появления на свет начали давать антибиотики для ослабления их природной устойчивости к микробам и для того, чтобы уничтожить всех остальных бактерий. В чистую, лишённую бактериальной микрофлоры среду вводились штаммы C. albicans. После смерти из особи извлекалось несколько бактерий и пересаживалось в новую. Таким образом учёные хотели проследить пути эволюционного развития грибка, проверив заодно, какими свойствами он начинает обладать по мере эволюции.

В ходе исследования учёные обнаружили, что C. albicans постепенно мутирует, и после нескольких "пересадок" 22 штамма из 28 исчез геном FLO8, отвечающий за образование грибниц. Приспособившиеся к жизни в безбактериальном кишечнике мышей Candida albicans наносят намного меньше урона окружающим клеткам.

Но учёным было мало полученных результатов. Им стало интересно: может ли мутировавший грибок быть ещё и полезным? Повторные эксперименты показали, что их любопытство оказалось очень к месту. Candida albicans в качестве вакцины могут оказывать неспецифичную помощь организму, в котором они живут, в борьбе с некоторыми патогенами, вызывающими болезни.

Мыши, лишённые врожденного иммунитета, получили защиту. Этот результат может послужить основой для будущей защиты людей со СПИДом от вредоносных бактерий, часто приводящих к летальному исходу.