08.06.2019, 17:36
Учёные выяснили, что женщины влияют на продолжительность жизни мужчины
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Швеции нашил связь между интеллектом женщины и продолжительностью жизни мужчины.
Так, исследователи выяснили, что умная жена может продлить жизнь своему супругу на 5-10 лет.
Учёные объяснили, какая именно тут есть связь. Обычно женщины контролируют питание мужа. Поэтому, если жена интересуется вопросами правильного питания и заботится о рационе мужа, то это позитивно влияет на его здоровье и обеспечивает ему дополнительно 5–10 лет жизни.
Так, исследователи выяснили, что умная жена может продлить жизнь своему супругу на 5-10 лет.
Учёные объяснили, какая именно тут есть связь. Обычно женщины контролируют питание мужа. Поэтому, если жена интересуется вопросами правильного питания и заботится о рационе мужа, то это позитивно влияет на его здоровье и обеспечивает ему дополнительно 5–10 лет жизни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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