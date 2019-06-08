Так, исследователи выяснили, что умная жена может продлить жизнь своему супругу на 5-10 лет.Учёные объяснили, какая именно тут есть связь. Обычно женщины контролируют питание мужа. Поэтому, если жена интересуется вопросами правильного питания и заботится о рационе мужа, то это позитивно влияет на его здоровье и обеспечивает ему дополнительно 5–10 лет жизни.