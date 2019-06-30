ИА «Ореанда-Новости» Группа учёных из Дании, Норвегии и Германии на пятом конгрессе Европейской академии неврологии представили результаты исследования так называемых околосмертных переживаний, или околосмертного опыта. Анализу подлежали ощущения людей, которые полагали, что им угрожает смертельная опасность (неважно, реальная или мнимая).

Исследователи выявили, что в целом особые переживания при этом испытывает каждый десятый. Абсолютное большинство из них – 87 % – сообщили об искажённом восприятии времени. Ещё 65 % отметили исключительную скорость мышления, которая в ординарных ситуациях им не свойственна. 63 % добровольцев указали на резкое обострение чувств. Более половины – 53 % – испытали ощущения нахождения вне своего тела.

Интересно, что 73 % опрошенных заявили, что околосмертные переживания были для них неприятны, а 27 % испытали в связи с этим положительные эмоции.