25.03.2019, 13:49
Учёные выяснили, что предрасположенность к богатству заложена генами
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Центра когнитивного старения в Эдинбурге выяснили, что богатство связано с генами человека, пишет DailyMail.
Учёные протестировали около 286 тысяч жителей Британии. Оказалось, что геном тех, кто заработал больше 100 тысяч фунтов стерлингов, отличается от генома, которых есть у более бедных граждан.
Эксперты нашли 24 «золотых участка», которые влияют на интеллект, здоровье сердца, мышцы и иммунитет. Именно эти части генома и определяют, сможет ли человек стать богатым.
Таким образом, оказалось, что гены, которые влияют на большой доход, прямо связаны с генетической предрасположенностью к повышению интеллекта и увеличению продолжительности жизни. У обладателей этих генов, как выяснили учёные, будет лучше физическое и психическое здоровье, а также пониженное чувство усталости. Они будут стремиться к рождению детей и улучшению условий жизни.
Учёные протестировали около 286 тысяч жителей Британии. Оказалось, что геном тех, кто заработал больше 100 тысяч фунтов стерлингов, отличается от генома, которых есть у более бедных граждан.
Эксперты нашли 24 «золотых участка», которые влияют на интеллект, здоровье сердца, мышцы и иммунитет. Именно эти части генома и определяют, сможет ли человек стать богатым.
Таким образом, оказалось, что гены, которые влияют на большой доход, прямо связаны с генетической предрасположенностью к повышению интеллекта и увеличению продолжительности жизни. У обладателей этих генов, как выяснили учёные, будет лучше физическое и психическое здоровье, а также пониженное чувство усталости. Они будут стремиться к рождению детей и улучшению условий жизни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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