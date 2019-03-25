Учёные протестировали около 286 тысяч жителей Британии. Оказалось,. Именно эти части генома и определяют, сможет ли человек стать богатым.Таким образом, оказалось, что гены, которые влияют на большой доход, прямо связаны с генетической предрасположенностью к повышению интеллекта и увеличению продолжительности жизни. У обладателей этих генов, как выяснили учёные, будет лучше физическое и психическое здоровье, а также пониженное чувство усталости. Они будут стремиться к рождению детей и улучшению условий жизни.