15.11.2019, 00:03
Учёные выяснили, что реалистичные роботы лучше принимаются людьми
ИА «Ореанда-Новости». Учёные выяснили, что реалистичные роботы лучше принимаются людьми. Информация по проведённому исследованию была опубликована в издании Nature Machine Intelligence.
Германия, Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты создали исследовательскую группу для изучения вопроса о восприимчивости людей к робототехнике. В опросе участвовали около 700 людей.
Человека ставили перед выбором. Сотрудники исследовательской группы предлагали добровольцам представить, что они заключены под стражу. У них есть выбор с кем будут работать: с роботом или человеком. Причём, когда учёные рассказывали о напарнике, они специально иногда называли человека - ботом и наоборот. Опрошенные в большинстве случаев выбирали себе в пару человека. Те, кому была представлена неверная первоначальная информация, через некоторое время догадывались, что это не человек, а робот. После это уровень доверия к боту резко падал.
Таким образом учёные выявили, что если роботам разрешать маскироваться под человека, то это позволит увеличить производительность труда некоторых категорий работ. Но если люди смогут догадаться, что разговаривают с ботом, то их доверие резко упадёт.
Германия, Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты создали исследовательскую группу для изучения вопроса о восприимчивости людей к робототехнике. В опросе участвовали около 700 людей.
Человека ставили перед выбором. Сотрудники исследовательской группы предлагали добровольцам представить, что они заключены под стражу. У них есть выбор с кем будут работать: с роботом или человеком. Причём, когда учёные рассказывали о напарнике, они специально иногда называли человека - ботом и наоборот. Опрошенные в большинстве случаев выбирали себе в пару человека. Те, кому была представлена неверная первоначальная информация, через некоторое время догадывались, что это не человек, а робот. После это уровень доверия к боту резко падал.
Таким образом учёные выявили, что если роботам разрешать маскироваться под человека, то это позволит увеличить производительность труда некоторых категорий работ. Но если люди смогут догадаться, что разговаривают с ботом, то их доверие резко упадёт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии