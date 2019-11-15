



Германия, Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты создали исследовательскую группу для изучения вопроса оВ опросе участвовали около 700 людей.Человека ставили перед выбором. Сотрудники исследовательской группы предлагали добровольцам представить, что они заключены под стражу. У них есть выбор с кем будут работать: с роботом или человеком. Причём, когда учёные рассказывали о напарнике, они специально иногда называли человека - ботом и наоборот. Опрошенные в большинстве случаев. Те, кому была представлена неверная первоначальная информация, через некоторое время догадывались, что это не человек, аТаким образом учёные выявили, что если роботам разрешать маскироваться под человека, то это позволит увеличить производительность труда некоторых категорий работ. Но если люди смогут догадаться, что разговаривают с ботом, то их доверие резко упадёт.