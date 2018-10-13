ИА «Ореанда-Новости». Ещё в апреле 2018 года полиция Соединённых Штатов задержала серийного убийцу, поимкой которого занимались вот уже сорок лет. Преступник тщательно скрывался, но вычислить его позволил анализ ДНК и онлайн-сервисы, которые предоставляют всем желающим возможность построить генеалогическое древо.

С помощью таких генеалогических сайтов можно найти почти любого человека. Как выяснили учёные, для этого достаточно данных о ДНК одного из родственников до четвёртого колена. И теперь такие сайты всё активнее начинает использовать полиция для поиска преступников. После загрузки данных в базу можно найти любого своего дальнего родственника или, например, биологических родителей детей из приёмных семей – возможно, именно поэтому такие сервисы стали с удивительной скоростью набирать популярность. Или преступников, как показала неоднократная практика.

Следователям удалось выйти на 72-летнего бывшего офицера полиции после того, как они сравнили ДНК с мест преступлений с образцами, присылаемыми гражданами на один из таких онлайн-сервисов. Генетический профиль одного из родственников Джозефа Джеймса Деанжело вывел полицейских на него самого.

Однако исследователи опасаются, что эти данные могут попасть и в руки злоумышленников. Опасения небезосновательные, потому как результаты тестов содержат даже больше данных, чем хранится в базах ФБР.

Такую интересную область не могли оставить без внимания учёные. Они проанализировали данные 1,28 миллионов пользователей генеалогического сайта My Heritage. Результаты исследования показали, что в 60% случаев по ДНК в базе можно было отыскать их дальних родственников. Аналогичный поиск исследователи провели по базе GEDmatch, но здесь успех ждал их и вовсе в 76% случаев. Как оказалось, проще всего было отыскать людей из Северной Европы, потому что их доля среди пользователей генеалогических сайтов составляет 75%, и их родственников можно было обнаружить на 30% чаще, чем родственников выходцев из Африки.

Подсчёты учёных показали, что достаточно иметь генетические данные всего 2% людей, чтобы отыскать их дальнего родственника в 90% случаев.

Таким образом, открывая доступ к своим генетическим данным, пользователь ставит под удар личную неприкосновенность и неприкосновенность сотен родственников, поэтому исследователи рекомендуют сайтам использовать защищенную цифровую подпись, чтобы ограничить доступ к этой информации.