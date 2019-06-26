ИА "Ореанда-Новости" Стволовые клетки, находящиеся в области желудка, способны вести борьбу с бактериями, утверждают учёные. Ранее функция стволовых клеток была ограничена регенерацией тканей в организме человека.

Почти половина населения планеты заражена микробом, латинское название которого звучит как Helicobacter pylori. Попадание этого организма в человека увеличивает шансы возникновения у последнего онкологических заболеваний. Это связано с тем, что при проникновении в организм, он способен вызвать структурные изменения в ДНК человека. Риск возникновения раковой опухоли в разы возрастает, в случае атакующих действий со стороны Helicobacter pylori на стволовые клетки. В ходе эксперимента, проведённого исследователями, было установлено, что нужный для организма человека компонент под названием интеллектин 1, содержащийся в желудочных стволовых клетках, вступает в реакцию с микробом Helicobacter pylori. Борьба клеток с этим микробом колонизирующего типа необходима для дальнейшей защиты организма от повреждений. Ведь при взаимодействии интеллектина 1 и микроба Helicobacter pylori человеческий организм начинает вырабатывать некую сигнальную молекулу, которая способствует восстановлению тканей организма.

Стволовые клетки являются незрелыми клетками, не способными к дифференциации. Они есть у многих видов многоклеточных организмов. Этот тип клеток способен к самостоятельному обновлению, образуя новые стволовые клетки, а также делиться путём митоза и превращаться в клетки различных органов и тканей человеческого организма.