ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Венгрии и Швеции выяснили, что собаки способны различать температуру предметов на расстоянии.

По новым данным, нос собаки не только в сто миллионов раз чувствительнее человеческого, но и позволяет определять температуру предметов даже на большом расстоянии.

Холодный кончик носа, который является показателем здоровья собаки, является и своеобразным тепловизором. Им воспринимаются тепловые волны, и затем информация об этом передается в специальный участок мозга. Данные обрабатываются, и собака понимает примерную температуру предмета. Ранее о наличие такой способности говорили только в отношении змей, летучих мышей и жуков.

Эксперимент проводили следующим образом. Собак заставляли искать еду в тёплых контейнерах, затем проводили МРТ. Выяснилось, что некоторые участки мозга проявляют активность при контакте с теплой едой. Таким образом, учёные пришли к выводу, что собаки могут определять горячие точки, являющиеся слабыми местами жертвы.