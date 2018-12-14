ИА «Ореанда-Новости» Удивительно, но обычная уборка становится занятием, которое может сопровождаться смертельным риском. Учёные обнаружили в пробах бактерии, которые устойчивы к антибиотикам.

Стало известно, что использование дезинфицирующих веществ при уборке помещений приводит к появлению смертоносных бактерий. Опасные для человека микробы были обнаружены в пробах пыли, взятых в разных спортивных сооружениях.

Исследованиями занимались специалисты из Северо-Западного университета США. Они взяли образцы пыли из 42 спортзалов, где люди часто касаются пола, матов, снарядов и используют антимикробные влажные салфетки. Выяснилось, что содержащееся в чистящих средствах вещество триклозан даёт микроорганизмам, которые обитают в пыли, устойчивость к антибиотикам.

Триклозан добавляли в дезинфицирующие средства до 2017 года. Спустя время, вещество было запрещено использовать в антибактериальном мыле, потому что его признали потенциально вредным для эндокринной и репродуктивной системы человека. Однако триклозан применяют при изготовлении ряда зубных паст и средств личной гигиены и сейчас.

Ещё несколько лет назад учёные обнаружили, что в обычной домашней пыли живут до девяти тысяч видов микробов и грибков. Сейчас же, проанализировав полученные образцы, учёные нашли не только частицы осевшего антибактериального вещества, но и бактерии с генами, которые способствуют устойчивости обитающих в пыли микробов к антибиотикам.