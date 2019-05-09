Оказалось, что пульс, который в спокойном состоянии превышает 75 ударов в минуту, повышает риск смертности у мужчин в два раза. Учёные наблюдали за пациентами с 1993 года. Всего в эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения.Их разделили на 4 группы. У одной группы пульс был 55 ударов, у второй - 55-65 ударов, у третьей - 65-75 ударов, у четвёртой - свыше 75 ударов. Оказалось, что те мужчины, чей пульс был выше 75 ударов, умирали вдвое чаще. У них также были более высокое кровяное давление и вес.