ИА «Ореанда-Новости» Учёные из университета Калифорнии получили ответ на волновавший многих вопрос – могут ли комнатные цветы влиять на человека, находясь с ним в одном помещении.

Выводы исследователей говорят о том, что у растений нет сознания. Это значит, что цветы ничего не чувствуют и влиять на людей не способны.

Таким образом, развеян один из мифов относительно ментального воздействия на человечество горшечных и других растений. Американские учёные сошлись во мнении, что уж если и есть какое-либо влияние на человека со стороны растений, то лишь с точки зрения химии и эстетики.