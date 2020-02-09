ИА «Ореанда-Новости». Spotify провели опрос среди владельцев домашних животных. В нем приняли участие около 5 тыс. человек из США, Австралии и ряда стран Европы.

Ресурс выяснил, как подписчикам помогает музыка в воспитании и содержании питомцев. Восемь из десяти опрошенных уверены, их любимцам нравится слушать музыку, а каждый второй говорит, что вкусы схожи.

Специально ставят для своих питомцев музыку – 71%, чуть больше 60% поют, а 57% ещё и танцуют. Больше половины опрошенных уверены, что это успокаивает животных, поднимает настроение и держит в тонусе.

Если говорить о наиболее популярных жанрах, то это классическая музыка и софт-фолк.

Кроме того, Spotify подсчитали, что каждое пятое домашнее животное назвали в честь какого-либо музыканта. Самыми популярными именами оказались Боб Марли, Элвис Пресли, Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи и Оззи Осборн.